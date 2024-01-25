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23:56, 25 января 2024Мир

Байден назвал Трампа своим профессором

Байден назвал Трампа своим профессором вместо предшественника
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился и назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа своим профессором, а не предшественником. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой профессор — я не буду говорить о своем профессоре, послушайте — мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета», — сказал Байден на выступлении в штате Висконсин.

Кроме того, глава государства перепутал пандемию и рецессию. Он заявил, что в настоящий момент, «до рецессии — до пандемии», в США насчитывалось около 700 миллиардеров.

Ранее Байден перепутал двух министров. Это произошло после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила в поддержку главы государства и назвала состояние его ментального здоровья нормальным.

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      Марина Совина
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