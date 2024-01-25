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15:01, 25 января 2024Из жизни

Рыбак отпустил стоящую 8,8 миллиона рублей рыбу

В Нигерии рыбак выловил пятнистого орляка за 8,8 миллиона рублей и отпустил его

Фото: Dan Olsen / Shutterstock / Fotodom

Рыбак из Нигерии выловил редкого ската, который может стоить около 90 миллионов найр (8,8 миллиона рублей), и отпустил его обратно в океан. Об этом сообщает Yen.com.gh.

Мужчина по имени Халид Боук опубликовал в социальной сети ролик, в котором видно, что в его сеть, помимо мелкой рыбы, попал обыкновенный пятнистый орляк — рыба из семейства орляковых скатов.

Орляк был жив, когда Боук вытащил сеть. Хотя за рыбу можно было выручить крупную сумму, рыбак решил вернуть ее в океан. Он несколько раз подтолкнул орляка к воде, после чего тот уплыл.

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Обыкновенные пятнистые орляки распространены в тропических зонах Америки, Африки, Евразии и Океании. Из-за низкого качества мяса этих рыб редко используют в пищу. При этом из-за черной кожи с равномерно расположенными белыми пятнами, орляки представляют интерес для аквариумистов.

Статус популяции определяется как «близкий к уязвимому». На юге Африки принимаются меры по сохранению этого вида.

Ранее в Доминиканской республике на пляж выбросило огромного сельдяного короля. Редко появляющуюся на мелководье рыбу засняли на видео.

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      Никита Савин
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