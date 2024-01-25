Россия своевременно сообщила Украине о перевозке пленных самолетом Ил-76

Песков: Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке пленных самолетом Ил-76

Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетом Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводят «Известия».

«Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что следователи уже начали работу по факту крушения Ил-76.