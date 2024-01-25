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15:00, 25 января 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен из-за кризиса в Красном море

Экономист Шедько: продукты в России могут подорожать на 10% из-за хуситов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Цены в российских магазинах могут вырасти уже к лету 2024 года из-за кризиса в Красном море. Об этом предупредил доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, его цитирует «Газета.Ru».

По словам экономиста, если ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе не изменится, стоимость доставки таких импортных товаров, как чай, кофе, текстиль и обувь, может увеличиться от 50 до 100 процентов. Из-за удорожания логистики розничные цены продуктов могут подскочить на 10 процентов в перспективе четырех-пяти месяцев.

Ранее о возможном подорожании товаров из-за нападений хуситов предупредили европейцев. Итальянская газета il Messaggero со ссылкой на данные о стоимости морских перевозок заявила, что так называемый налог на Красное море затронет поставки электроники, предметов интерьера и моды, автозапчастей и газа из стран Ближнего Востока. Рост цен составит порядка десяти процентов, заявило издание.

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По данным компании Flexport, за последнее время более 500 контейнеровозов изменили маршруты и вместо прохода через Суэцкий канал стали огибать Африку через мыс Доброй Надежды. Суда перевозили различные категории продукции — от одежды и игрушек до автомобильных запчастей. Время в пути для них увеличится в среднем на две недели, что приведет к повышенным затратам топлива, удорожанию страховки и необходимости увеличения зарплат персонала.

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      Вячеслав Агапов
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