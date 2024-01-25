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09:44, 25 января 2024Путешествия

Россиянка описала женщин в Швеции фразой «все на одно лицо»

Фото: Ali Lorestani / TT News Agency / Reuters

Российская путешественница и тревел-блогерша пообщалась с иностранцами и назвала шесть странных особенностей жизни в Швеции. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что шведские девушки очень красивы, но сильно похожи друг на друга. «Все как на одно лицо: светлые волосы, светлые глаза», — такой фразой описала она местных жительниц.

Также блогершу удивило, что в Швеции мужчины, как и женщины, носят помолвочные кольца. При этом она отметила, что в целом шведы женятся нечасто. «Как и во многих странах Северной Европы, здесь считается нормальным жить вместе многие годы, иметь детей и официально не регистрировать свои отношения», — отметила россиянка.

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По словам путешественницы, в скандинавской стране не принято улыбаться незнакомцам. «У шведов даже есть шутка "Если твой сосед с тобой здоровается, это повод переехать"», — написала автор.

Кроме того, в Швеции можно без труда узнать номера телефонов, адреса, данные об образовании и доходах людей по поиску в интернете. Как написала россиянка, шведы считают это признаком демократии и прозрачности государственных отчетов.

Ранее переехавший в Россию немец рассказал о плюсах и минусах местных женщин. Он назвал россиянок отзывчивыми и сердечными, но отметил их требовательность в эмоциональном плане.

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      Мария Борисова
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