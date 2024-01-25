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18:33, 25 января 2024Россия

Российские военные сорвали ротацию частей ВСУ

МО РФ: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали ротацию частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) РФ, заявление приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в МО, ротация украинских войск была сорвана в районе Серебрянского лесничества. При ударе по ВСУ использовались установки реактивной системы залпового огня «Град».

«Пытаемся выбить противника, чтобы он быстрее покинул нашу территорию», — прокомментировал удар военнослужащий с позывным Ока-1.

Также, как сообщили в оборонном ведомстве, удару подвергся и опорный пункт ВСУ, где была уничтожена живая сила противника.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили Krab и Vampire ВСУ

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      Марк Леонов
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