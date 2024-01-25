Минобороны: российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) Серебрянского лесничества. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

«Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добывали, что, скорректировав орудие, российские военные вторым залпом поразили точку проведения ротации солдат ВСУ и инфраструктуру опорного пункта в районе Серебрянского лесничества.

17 января российское Минобороны сообщило о нанесении удара по лагерю иностранных наемников на службе ВСУ, в результате чего противник потерял более 60 человек. Большинство наемников являлись гражданами Франции, отметили в военном ведомстве.