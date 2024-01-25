Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:16, 25 января 2024Силовые структуры

Российского подростка обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

Под Ульяновском юноша стал фигурантом дела о ложном сообщении об акте терроризма

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юноше вменяют часть 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками СК совместно с коллегами из полиции и ФСБ.

По версии следствия, подросток распространил в интернете сообщение о подготовке к проведению противоправных действий на территории города Димитровграда Ульяновкой области. Другие подробности не сообщаются. В настоящее время фигурант помещен под домашний арест.

Ранее жителя Кургана приговорили к трем годам колонии строгого режима за ложное сообщение о готовящемся взрыве в детском саду.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о причастности СБУ к пожару на нефтяном заводе в Туапсе

      На месте крушения российского самолета с украинскими пленными нашли черные ящики

      Двух российских полицейских заподозрили в незаконном получении денег подчиненных

      Оптовые цены на бензин достигли максимума за два месяца

      Российского подростка обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

      На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции. Как он погиб и что о нем известно?

      Песков оценил процесс обмена военнопленными с Украиной

      Женщина-военнослужащая ВСУ рассказала об ошибках контрнаступления

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      США отправят главу ЦРУ для заключения сделки между Израилем и ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше