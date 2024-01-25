Российского подростка обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

Под Ульяновском юноша стал фигурантом дела о ложном сообщении об акте терроризма

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юноше вменяют часть 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками СК совместно с коллегами из полиции и ФСБ.

По версии следствия, подросток распространил в интернете сообщение о подготовке к проведению противоправных действий на территории города Димитровграда Ульяновкой области. Другие подробности не сообщаются. В настоящее время фигурант помещен под домашний арест.

Ранее жителя Кургана приговорили к трем годам колонии строгого режима за ложное сообщение о готовящемся взрыве в детском саду.