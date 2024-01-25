Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 25 января 2024Бывший СССР

Сержант ВСУ описал выгоду от боевых действий для штабных украинских военных

Сержант ВСУ Кузаконь: штабным офицерам выгодно продолжение боевых действий

Фото: Reuters

Штабным офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгодно продолжение боевых действий. Об этом сержант ВСУ Михаил Кузаконь заявил в интервью на YouTube-канале украинского политолога Юрия Романенко.

По его мнению, благодаря вооруженному конфликту штабные военные получили власть, возможности и ресурсы, которых у них не было в мирное время. «У нас — огромная бюрократическая надстройка, я скажу честно, многих военных, особенно бюрократов штабных, их все устраивает», — сказал Кузаконь.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо сообщил, что власти республики возводят масштабную линию обороны. По его словам, новая трехуровневая система оборонительных рубежей должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      США тайно предупредили Иран о теракте

      Российского школьного охранника арестовали за развращение подростков

      Организатор нападения на российского депутата с огнеметом предстанет перед судом

      Путин пообещал россиянам поднять уровень МРОТ

      Лолита заявила о потере интереса к шоу-бизнесу

      Появились подробности состояния упавшего c десятого этажа бойца MMA

      Эксперты призвали натирать кран в доме помадой

      Стилистка перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года

      На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции и сына хорватского боевика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше