Сержант ВСУ Кузаконь: штабным офицерам выгодно продолжение боевых действий

Штабным офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгодно продолжение боевых действий. Об этом сержант ВСУ Михаил Кузаконь заявил в интервью на YouTube-канале украинского политолога Юрия Романенко.

По его мнению, благодаря вооруженному конфликту штабные военные получили власть, возможности и ресурсы, которых у них не было в мирное время. «У нас — огромная бюрократическая надстройка, я скажу честно, многих военных, особенно бюрократов штабных, их все устраивает», — сказал Кузаконь.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо сообщил, что власти республики возводят масштабную линию обороны. По его словам, новая трехуровневая система оборонительных рубежей должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению.