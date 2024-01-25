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19:06, 25 января 2024Силовые структуры

За информацию о воре в законе Саше Шамазе объявлена награда

МВД РФ обещает полмиллиона за информацию о воре в законе Саше Шамазе
СюжетВоры в законе:

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

МВД России объявило награду в полмиллиона рублей за информацию о местонахождении лидера преступной среды Александра Шамазова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении авторитета возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Он известен в криминальном мире как вор в законе Саша Шамаз, уточняет «Прайм Крайм».

Он привлекался к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и другие преступления. В 2018 году Шамаз освободился из мест лишения свободы и занял лидирующее положение в криминальной среде региона.

В МВД гарантируют анонимность тем, кто поможет в поиске вора в законе.

Шамаз был объявлен в федеральный розыск в августе 2020 года. По данным МВД, он назначал смотрящих на поделенных криминалом территориях Кузбасса.

Смотрящий — назначаемый вором в законе уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы и следить за ситуацией в отдельных районах города, в лагерях — в отрядах, в тюрьмах — в камерах.

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      Любовь Ширижик
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