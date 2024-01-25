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22:08, 25 января 2024Мир

США отказались признать разобщенность Запада в поддержке Киева

Координатор Белого дома Кирби не признал разобщенность Запада в поддержке Киева

Фото: Pixabay

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга отказался признать разобщенность Запада в поддержке Киева, его слова приводит РИА Новости.

Несмотря на разногласия в странах Европейского союза (ЕС) и отсутствие договоренностей в Конгрессе США, чиновник заявил, что каждая из более чем 50 стран коалиции по-своему помогает Украине.

«Мы не видели какого-либо ослабления или разобщенности, когда речь заходит о поддержке Украины», — сказал Кирби.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп намерен надавить на Конгресс по вопросу миграции и сорвать одобрение помощи Украине.

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      Марина Совина
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