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19:55, 25 января 2024Мир

В США предупредили о намерении Трампа сорвать помощь Украине

CNN: Трамп намерен сорвать одобрение помощи Украине с помощью темы миграции

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп намерен надавить на Конгресс по вопросу миграции и сорвать одобрение помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Как отмечается, Трамп может надавить на лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла и вынудить его сорвать двухпартийное соглашение по миграционному вопросу. В результате это поставит под угрозу принятие пакета военной помощи Украине и Израилю.

Источник сообщил журналистам, что Макконнелл сказал республиканцам на частной встрече в среду о «затруднительном положении» переговоров. Во время встречи он зачитал цитату Трампа 2018 года, в которой тот ставит под сомнение возможность демократов когда-либо голосовать за безопасность границ. Это также сказывается и на внутрипартийных дискуссиях о выделении помощи Украине.

Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил о необходимости одобрить законопроект о помощи Киеву. По его мнению, Украина падет, если верхняя палата Конгресса не одобрит соответствующий законопроект.

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      Юрий Леонов
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