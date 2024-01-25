США и Великобритания захотели ввести санкции против хуситов

Bloomberg: США и Великобритания планируют ввести санкции против лидеров хуситов

Соединенные Штаты и Великобритания собираются ввести санкции против лидеров хуситов после атак группировки на морские суда в Красном море. Об этом Bloomberg стало известно от источника, который пожелал остаться анонимным.

Санкции будут нацелены главным образом на ограничение финансирования группировки. В качестве мер планируется применить заморозку активов и запрет на въезд в США и Великобританию.

Ограничения введут против как минимум четырех «высокопоставленных представителей» движения, которые «были причастны к нападениям на коммерческие и военные суда», сообщает источник.

В Белом доме пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Ранее военный представитель движения хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 18 авиаударов по Йемену.