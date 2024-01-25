США и Великобритания захотели ввести санкции против хуситов
Соединенные Штаты и Великобритания собираются ввести санкции против лидеров хуситов после атак группировки на морские суда в Красном море. Об этом Bloomberg стало известно от источника, который пожелал остаться анонимным.
Санкции будут нацелены главным образом на ограничение финансирования группировки. В качестве мер планируется применить заморозку активов и запрет на въезд в США и Великобританию.
Ограничения введут против как минимум четырех «высокопоставленных представителей» движения, которые «были причастны к нападениям на коммерческие и военные суда», сообщает источник.
В Белом доме пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.
Ранее военный представитель движения хуситов Яхья Сариа сообщил, что США и Великобритания нанесли 18 авиаударов по Йемену.