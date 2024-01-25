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10:12, 25 января 2024Россия

Стало известно о пытавшихся атаковать нефтяной завод в Туапсе дронах ВСУ

Mash: нефтяной завод в Туапсе мог загореться после падения обломка сбитого дрона

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе мог загореться после падения обломков сбитого системой противовоздушной обороны дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, всего завод пытались атаковать три дрона — каждый был сбит при подлете. Уточняется, что первый дрон был замечен и уничтожен около 23:17, а остальные пытались подлететь к нефтезаводу в течение часа.

Названа также предполагаемая модель пытавшихся атаковать завод дронов — это разработанные по заказу Главного разведывательного управления Украины беспилотники «Бобер».

Пожар на российском НПЗ на побережье Черного моря начался в ночь на четверг, 25 января. В это время местные жители сообщали о звуках сирены в районе предприятия.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, прибывшего на место инцидента, горела вакуумная установка.

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      Марк Леонов
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