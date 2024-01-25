На побережье Черного моря горел нефтеперерабатывающий завод. Во время пожара закрывали аэропорт Сочи

В Туапсе утром 25 января потушили пожар на вакуумной установке НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. По данным оперативного штаба Кубани, в борьбе с огнем принимали участие 99 человек и 31 единица техники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС. В результате их действий в 04:53 (совпадает с московским) возгорание удалось ликвидировать.

Пожар на российском НПЗ на побережье Черного моря начался в ночь на четверг, 25 января. В это время местные жители сообщали о звуках сирены в районе предприятия.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, прибывшего на место инцидента, горела вакуумная установка. По предварительной информации, пострадавших нет. Официально о причинах возгорания не сообщалось.

Во время пожара на НПЗ закрывали аэропорт Сочи

Международный аэропорт Сочи, находящийся в ста километрах от Туапсе, в ночь на 25 января переводили на ограниченный режим работы. В службе поддержки авиагавани уточнили, что в это время самолеты временно не вылетали из аэропорта и не осуществляли посадку на его территории.

В Росавиации назвали такие меры необходимыми из соображений безопасности.

Примерно через три часа после введенных ограничений стало известно о возобновлении работы аэропорта в штатном режиме.

Российские нефтебазы подвергаются атакам украинских дронов

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтяной терминал в поселке Жеча Брянской области. По информации издания Baza, обломки дрона нашли утром 22 января. Беспилотник врезался в один из резервуаров, оставив в нем вмятину, однако возгорания не последовало. Пострадавших нет.

При этом уточнялось, что атакованный нефтяной терминал законсервирован уже больше полугода. В его состав входит разливная эстакада, а также четыре резервуара для хранения нефти.

19 января произошел пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Возгорание возникло после того, как система радиоэлектронной борьбы подавила украинский дрон, который при посадке сбросил боеприпас. Горящие резервуары с топливом попали на видео, которое опубликовал губернатор региона Александр Богомаз.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что ВСУ пытаются атаковать российские нефтебазы, так как они являются стратегическими объектами.

«Это топливо. Это приграничье. Они уже не первый раз пытаются атаковать нефтебазы. Известно, что сейчас они используют дроны-камикадзе дальнего действия "Бобер" с дальностью тысяча километров. Их достаточно трудно обнаруживать, потому что они идут на низких высотах», — рассказал Дандыкин, отметив эффективность российских средств противовоздушной обороны, которые работают и в варианте уничтожения ракетами, и в варианте радиоэлектронной борьбы, когда дезориентируют дроны.