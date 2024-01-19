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14:43, 19 января 2024Россия

Попытки ВСУ атаковать российские нефтебазы объяснили

Военный эксперт Дандыкин назвал атакуемые нефтебазы стратегическими объектами

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские нефтебазы — это стратегические объекты, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаковать их, объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал попытку атаки нефтебазы в Клинцах Брянской области.

«Это топливо. Это приграничье. Они уже не первый раз пытаются атаковать нефтебазы. Известно, что сейчас они используют дроны-камикадзе дальнего действия "Бобер" с дальностью тысяча километров. Их достаточно трудно обнаруживать, потому что они идут на низких высотах», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, попытки атак на нефтебазы со стороны ВСУ остаются важной и актуальной задачей для России.

Это единственное, что ВСУ сейчас могут делать, нанося вред объектам на территории Российской Федерации

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

«Но я хочу отметить эффективность наших средств противовоздушной обороны (ПВО), которые работают и в варианте уничтожения ракетами, и в варианте радиоэлектронной борьбы (РЭБ), когда дезориентируют эти дроны, и они падают. Так что здесь работа ведется», — заключил он.

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Ранее украинский беспилотник попытался атаковать российскую нефтебазу в Клинцах под Брянском. Об этом рассказал глава российского региона Александр Богомаз. По его словам, попытка атаки провалилась.

После того как система РЭБ подавила дрон ВСУ, с него сошел боеприпас, и на Клинцовской нефтебазе произошло возгорание. По последним данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Уже зафиксировано горение четырех цистерн с бензином.

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