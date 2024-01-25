Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:13, 25 января 2024Россия

Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидировали

Оперштаб Кубани: пожар на НПЗ в Туапсе ликвидировали, огонь тушили 99 человек

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пожар на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края ликвидировали. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

«В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — отчитались в оперштабе. Там уточнили, что в борьбе с огнем принимали участие 99 человек и 31 единица техники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС.

Пожар на нефтебазе в городе на черноморском побережье начался в ночь на четверг, 25 января. Никто не пострадал. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что на нефтебазе загорелась вакуумная установка. Официально о причинах возгорания не сообщалось.

Аэропорт Сочи, находящийся в ста километрах от Туапсе, ночью переводили на ограниченный режим работы. В Росавиации назвали такие ограничения необходимыми из соображений безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Экипаж совершил подвиг». Власти опубликовали список членов погибшей команды Ил-76 в Белгородской области

      Захарова посоветовала иностранной журналистке «наслаждаться ответами» Лаврова

      Украину обвинили в безразличии к пленным солдатам ВСУ

      Иностранный футболист оценил безопасность жизни в России

      Названы сроки ремонта после пожара на нефтяном терминале в порту Усть-Луга

      Огромный червь поселился во лбу россиянина после укуса комара

      В Германии назвали число подозреваемых в наемничестве в зоне СВО немцев

      Сексолог рассказала о новом «хардкорном» тренде в порно

      Раскрыты подробности о судьбе подавшего сигнал бедствия российского самолета

      В Госдуме предложили создать «купол безопасности» над стратегическими объектами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше