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17:34, 25 января 2024Мир

Стало известно об участии сирийских террористов в боевых действиях на Украине

Лаврентьев: террористы из Идлиба участвуют в боевых действиях на стороне Киева

Фото: Abdalghne Karoof / Reuters

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что у РФ есть данные, свидетельствующие о том, что члены террористических организаций из сирийской провинции Идлиб участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева, передает его слова ТАСС.

«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине», — сказал он.

Как стало известно, речь идет в том числе о выходцах из бывших республик СССР.

Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) приезжают в Германию под видом украинских беженцев. По данным Bild со ссылкой на структуры безопасности, за последнее время на территории ФРГ задержаны несколько исламистов из Таджикистана, планировавших теракты.

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      Анастасия Алимпиева
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