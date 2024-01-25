Стало известно об участии сирийских террористов в боевых действиях на Украине

Лаврентьев: террористы из Идлиба участвуют в боевых действиях на стороне Киева

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что у РФ есть данные, свидетельствующие о том, что члены террористических организаций из сирийской провинции Идлиб участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева, передает его слова ТАСС.

«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине», — сказал он.

Как стало известно, речь идет в том числе о выходцах из бывших республик СССР.

Ранее сообщалось, что террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) приезжают в Германию под видом украинских беженцев. По данным Bild со ссылкой на структуры безопасности, за последнее время на территории ФРГ задержаны несколько исламистов из Таджикистана, планировавших теракты.

