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09:55, 25 января 2024Мир

Турция заверила в неизменной позиции по недопуску военных кораблей в Черное море

Администрация Эрдогана: позиция по военным кораблям в Черное море не изменилась

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Позиция Турции по недопуску военных кораблей в Черное море не изменилась. В этом заверил источник РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается», — заявил источник агентства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции высказался о решении Пентагона проработать вопрос судоходства в Черном море. По его словам, США не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода военных кораблей в регион.

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      Семен Александров
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