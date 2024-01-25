Турция заверила в неизменной позиции по недопуску военных кораблей в Черное море

Администрация Эрдогана: позиция по военным кораблям в Черное море не изменилась

Позиция Турции по недопуску военных кораблей в Черное море не изменилась. В этом заверил источник РИА Новости в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается», — заявил источник агентства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции высказался о решении Пентагона проработать вопрос судоходства в Черном море. По его словам, США не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода военных кораблей в регион.