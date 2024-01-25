В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

Власти призвали жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам в помещениях. Другой информации об опасности мэрия не привела.

В Белгороде объявляли ракетную опасность днем ранее, 25 января. Впоследствии под Белгородом потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились украинские пленные.