В Германии выступили против обмена ракетами с Британией ради Украины

ZDF: представители ХДС выступили против поставок Taurus Британии вместо Украины

Представители ряда немецких партий выступили против поставок крылатых ракет Taurus Британии вместо Украины по системе «кругового обмена». Об этом сообщает ZDF.

Заявления немецких политиков связаны с предложением Великобритании поставить ей Taurus в обмен на поставки Украине ракет Storm Shadow. Основными противниками выступили представители Христианско-демократического союза (ХДС), ранее внесшие инициативу о поставках ракет в бундестаг, в частности, эксперт партии по внешней политике Родерих Кизеветтер.

Также против предложения Британии выступили в «Союзе 90/Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), входящих в состав правящей коалиции. «В таком случае Taurus больше недоступны для бундесвера, а у Украины их до сих пор нет. Storm Shadow не являются равноценной заменой. В этом отношении предложение неприемлемо», — заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из СвДП.

18 января бундестаг проголосовал против передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. По информации издания Spiegel, причиной отказа стало нежелание голосовать за предложение ХДС/ХСС.

Ранее Штрак-Циммерманн объяснила требования Украины о поставках оружия проблемами ВСУ. Однако она подчеркнула, что европейская оборонная промышленность только увеличивает темпы производства.