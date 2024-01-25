В Германии заявили о доведении ситуации до крайности Украиной

Министр обороны Германии Писториус: Украина преувеличивает ситуацию с поставками

Руководство Украины чрезмерно преувеличивает ситуацию, говоря о поставках оружия Западом. О доведении ситуации до крайности министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Bild.

Писториус прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о поставках военной помощи Украине. По мнению Кулебы, Франция и Германия справляются с поставками Украине хуже, чем якобы Северная Корея помогает России.

«Это заявления Кулебы, какими мы их знаем. Он имеет тенденцию к поляризации и эскалации», — заявил глава Минобороны ФРГ. При этом он подчеркнул, что такие высказывания украинского дипломата обусловлены положением на фронте.

Политик также добавил, что считает критику Германии в отношении поставок оружия несправедливой, особенно с учетом других европейских стран, которые поставили значительно меньше заявленных объемов.

Ранее Писториус признал, что военное противостояние на Украине фактически зашло в тупик. При этом он отметил наступательные усилия российских военных.