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07:27, 25 января 2024Россия

В Госдуме предложили создать «купол безопасности» над стратегическими объектами

Депутат Гусев предложили создать «купол безопасности» для защиты от беспилотиков
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением создать «купол безопасности» для защиты от атак беспилотников на территории России. Соответствующее предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА», — говорится в обращении парламентария.

Депутат попросил главу правительства оценить необходимые для создания «купола безопасности» затраты. Предполагается, что он должен, в частности, защищать важные промышленные предприятия и объекты стратегической инфраструктуры. Гусев подчеркнул, что траты на создание системы защиты от беспилотников будут существенно меньше, чем тот ущерб, который они могут нанести объектам на территории России.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя. Президент также призвал уделять повышенное внимание охране государственных границ.

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      Анастасия Шейкина
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