В Кремле заявили о тяге ЕС к поиску внешнего врага в лице России

Песков: ЕС отвлекает внимание от внутренних проблем поиском внешнего врага

Европейский союз (ЕС) тяготеет к поиску внешнего врага в лице России, чтобы отвлекать своих граждан от внутренних проблем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Всегда надо искать внешнего врага. (...) Для них, конечно же, давним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, (...) когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан», — констатировал он.

По его словам, в таком случае в Европе поднимают тему гипотетического конфликта с Россией.

Ранее Песков прокомментировал заявления Парижа о том, что французские власти не могут повлиять на желание французов воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Представитель Кремля высказал Франции сожаления по данному вопросу.