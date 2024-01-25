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10:37, 25 января 2024Россия

В Крыму 14-летнего школьника покусали во время урока

В крымском Симеизе собака покусала школьника во время урока физкультуры

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В крымском поселке Симеиз домашняя собака покусала 14-летнего школьника во время урока физкультуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным издания, территория учебного заведения, где все произошло, разделена. Чтобы подойти к спортивному полю, необходимо пересечь общий участок, на котором стоит дырявый забор. Через отверстия на уроки часто заглядывает пес, который живет неподалеку.

В день случившегося животное пробралось на поле во время занятия и стащило конус. Когда учитель попросил собрать их, 14-летний подросток с другом погнались за псом.

Юноша держал питомца, а приятель отнимал конус. Когда пес оказался на свободе, он набросился на мальчика, вцепился в руку и ногу, а также укусил за живот.

Школьника отправили в больницу, раны перевязали, сделали уколы. Хозяйка агрессивного пса пообещала получше его привязывать.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое стая бродячих собак набросилась на ученицу третьего класса.

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      Анна Щербакова
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