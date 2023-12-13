Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:36, 13 декабря 2023Россия

Бродячие собаки попытались загрызть российскую третьеклассницу и попали на видео

В Новом Уренгое стая бродячих собак набросилась на ученицу третьего класса

В Новом Уренгое стая бродячих собак набросилась на ученицу третьего класса. Нападение агрессивных животных попало на камеры видеонаблюдения, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На них видно, что девочка идет по пустому освещенному участку улицы, не приближается к животным и не делает резких движений — стая собак сама подбежала к ребенку и принялась терзать ее. Животные рвали на школьнице одежду и таскали ее за волосы до тех пор, пока на помощь не пришла другая жительница города.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, врачи оценивают ее состояние как стабильное. Местный следственный комитет начал проверку. Известно, что напавшие животные не были привиты или стерилизованы.

Аналогичный случай произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга — там стая бродячих собак напала на мужчину.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение о включении в школьный курс ОБЖ новых уроков — по физической и психологической самообороне. Она предположила, что это поможет детям защититься от нападения собак.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина

      В российском городе иностранец изнасиловал женщину около дома

      Венгрия отказалась от переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Российский губернатор призвал не запрещать аборты

      Вступившую в «Азов» украинку приговорили к пяти годам колонии-поселения

      Российская биатлонистка назвала самые большие призовые в карьере

      На «Би-би-си» Байдена назвали президентом Украины

      Кошка по имени Страшила спасла жизни россиян во время пожара

      В России заявили об отсутствии стремления укреплять рубль

      В Словакии отказались считать Россию врагом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости