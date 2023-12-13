Бродячие собаки попытались загрызть российскую третьеклассницу и попали на видео

В Новом Уренгое стая бродячих собак набросилась на ученицу третьего класса

В Новом Уренгое стая бродячих собак набросилась на ученицу третьего класса. Нападение агрессивных животных попало на камеры видеонаблюдения, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На них видно, что девочка идет по пустому освещенному участку улицы, не приближается к животным и не делает резких движений — стая собак сама подбежала к ребенку и принялась терзать ее. Животные рвали на школьнице одежду и таскали ее за волосы до тех пор, пока на помощь не пришла другая жительница города.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, врачи оценивают ее состояние как стабильное. Местный следственный комитет начал проверку. Известно, что напавшие животные не были привиты или стерилизованы.

Аналогичный случай произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга — там стая бродячих собак напала на мужчину.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение о включении в школьный курс ОБЖ новых уроков — по физической и психологической самообороне. Она предположила, что это поможет детям защититься от нападения собак.