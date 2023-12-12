В Петербурге стая бездомных собак напала на человека

В Петербурге стая из шести бездомных собак напала на мужчину

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга стая бродячих собак напала на мужчину. Об этом сообщил телеканал «78».

Инцидент произошел около Грузового проезда. По словам пострадавшего, он шел по привычному маршруту, когда увидел бежавшую к нему бездомную собаку, а за ней еще пять размером поменьше. «Она сходу прыгнула и вцепилась мне в предплечье и повисла на руке», — рассказал он. В это время остальные животные окружили мужчину и также стали кусать за руки и за ноги. Его спас проезжающий мимо водитель «Газели», который несколько раз посигналил.

Пострадавшему предстоит пройти курс уколов от бешенства.

Ранее в городе Усолье-Сибирское Иркутской области стая бродячих псов напала на 71-летнего пенсионера, после встречи мужчина попал в больницу. Медикам не удалось спасти дедушку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности.