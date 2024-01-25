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17:07, 25 января 2024Бывший СССР

В Литве созвали внеочередную сессию сейма из-за протестов фермеров

Сейм Литвы проведет внеочередную сессию из-за протестов фермеров

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве созвали сейм (парламент) на внеочередную сессию для обсуждения вопросов сельского хозяйства, поднятых в ходе акций протеста фермеров. Об этом сообщил председатель оппозиционной парламентской партии «Союз крестьян и "зеленых" Литвы» Рамунас Карбаускис, передает ТАСС.

«Сложилась беспрецедентная ситуация длительного игнорирования правящими партиями проблем не только фермеров, но и общества в целом. Пустое время между сессиями их только углубляет, поэтому мы выступили с инициативой проведения внеочередной сессии», — рассказал он.

Акции протеста начались во вторник, 23 января. Участвующие в них фермеры требуют от властей уважения к частной собственности — до этого были случаи, когда власти отчуждали земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Всего на улицах Вильнюса стоят около 1,3 тысячи тракторов и лесовозов из разных районов страны.

Ранее стало известно, что сейм Литвы считает приемлемым занять денег на финансирование оборонных расходов у населения. Большинство представителей политических партий республики высказались в поддержку такой идеи.

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      Александр Курбатов
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