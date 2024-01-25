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12:37, 25 января 2024Бывший СССР

В Раде объяснили закон о двойном гражданстве борьбой с «советщиной»

Депутат Рады Мережко объяснил закон о двойном гражданстве борьбой с «советщиной»

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Закон Верховной Рады о двойном гражданстве позволит бороться за украинских беженцев в Европе, а также поможет победить советское представление, что второй паспорт означает предательство родины. Так новый законопроект объяснил народный депутат Украины Александр Мережко от партии «Слуга народа» в интервью изданию «Главком».

«Если мы идем в Европу, то множественное гражданство там очень распространено, потому что это удобно. (...) Здесь главное препятствие для восприятия — советская ментальность, потому что в прошлом воспринимали наличие гражданства другой страны как предательство Родины. Надо избавиться психологически от этой советщины», — объяснил соратник президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил, что Украина оказалась в тяжелейшем демографическом кризисе, и закон должен поспособствовать сохранению связи со страной этнических украинцев, которые оказались в Европе.

Новая юридическая норма также запрещает получение украинского паспорта гражданами России, но упрощает его для иностранных наемников, которые воюют на стороне Киева, добавил Мережко.

Кроме того, указанный законопроект позволит лишать гражданства украинцев, которые уже имеют российский паспорт. Как указано в тексте документа, санкций получится избежать только в случае редких исключений.

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      Глеб Палехов
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