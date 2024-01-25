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15:53, 25 января 2024Россия

В России предложили выпускать зэков из тюрем для наведения порядка на улицах

Мэр Красноярска Логинов предложил привлечь заключенных к уборке улиц

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Мэр Красноярска Владислав Логинов предложил выпустить заключенных на улицы для помощи с наведением порядка. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край».

Зэков глава города предложил привлекать для уборки территории. По замыслу Логинова, наводить порядок на улицах смогут граждане, отбывающие наказание по легким статьям.

Мэр сообщил, что городские службы недосчитываются 60 процентов работников для эффективной уборки снега. В связи с этим он привел в пример Москву, где, по его словам, в ручном труде задействованы до 150 тысяч человек. «Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем», — добавил он.

Ранее мэр Югорска Алексей Харлов заблокировал в соцсетях горожан, пожаловавшихся на двухметровые сугробы.

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      Алан Босиков
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