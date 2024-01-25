В российском регионе загорелся цех по производству аэролодок

В Красноярском крае загорелся цех на площади 1725 квадратных метров

В Красноярском крае загорелся цех по производству аэролодок. Подробности инцидента приводит МЧС России в Telegram.

Огонь разгорелся, когда в помещении находились 40 человек. Они эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Пожар был локализован на площади 1725 квадратных метров. В тушении задействованы 27 человек и 8 единиц техники.

Ранее в Мордовии пожар разгорелся в цеху по производству мебели на площади 1750 квадратных метров. Ликвидация была осложнена высокой пожарной нагрузкой здания.