Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:44, 25 января 2024Силовые структуры

Источник опроверг возбуждение дела против выбросившей из поезда кота проводницы

СКР продолжает проверку инцидента с котом Твиксом, дело пока не возбуждено

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) продолжает проверку после инцидента с проводницей, которая на остановке в Кирове выбросила из поезда, следовавшего по маршруту ЕкатеринбургСанкт-Петербург, кота одного из пассажиров по кличке Твикс. Об этом «Ленте.ру» сообщили источник в правоохранительных органах.

По его данным, дело пока не возбуждено. Проверка проводится по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Ранее стало известно, что проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.

Инцидент произошел 11 января. Проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

      Российских детей захотели отправлять в летние лагеря в Северной Корее

      В Венгрии отказались проводить сессию парламента для решения по Швеции и НАТО

      Раскрыта опасность COVID для младенцев

      В США захотели вывести свои войска из Сирии

      Угрожавшего поджечь склад Wildberries в Шушарах задержали

      Раскрыт размер гонорара актера Александра Петрова

      Европе указали на низкую обороноспособность и уязвимость без США и НАТО

      Российские студенты рассказали о зарплате мечты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше