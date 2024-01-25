Источник опроверг возбуждение дела против выбросившей из поезда кота проводницы

СКР продолжает проверку инцидента с котом Твиксом, дело пока не возбуждено

Следственный комитет России (СКР) продолжает проверку после инцидента с проводницей, которая на остановке в Кирове выбросила из поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, кота одного из пассажиров по кличке Твикс. Об этом «Ленте.ру» сообщили источник в правоохранительных органах.

По его данным, дело пока не возбуждено. Проверка проводится по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Ранее стало известно, что проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.

Инцидент произошел 11 января. Проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.