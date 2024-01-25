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21:31, 25 января 2024Мир

В Турции назвали последствие продолжения войны в Газе

Совбез Турции: продолжение войны в Газе приведет к ухудшению обстановки в мире

Продолжение войны в секторе Газа приведет к ухудшению обстановки в мире. Такое последствие палестино-израильского конфликта назвали на заседании Совета безопасности Турции, передает ТАСС.

«Продолжение массовых убийств, совершаемых Израилем в Газе, приведет к непоправимому ухудшению обстановки для мира, безопасности и хрупкого равновесия в регионе, а также распространению конфликтов», — приводит агентство заявление Совбеза.

На заседании также отметили, что современная система международных отношений и институтов, «особенно ООН», нуждается в реформировании из-за неспособности «предотвратить преступления против человечности, совершенные в Газе».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нападках на страну из-за ее позиции по ситуации в Газе. По его словам, Турция выступила в защиту угнетенных палестинцев, назвав политикой зверств действия Израиля.

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      Глеб Бажуткин
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