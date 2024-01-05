Эрдоган заявил о нападках на Турцию из-за позиции по Газе

Президент Турции Эрдоган заявил о нападках на Анкару из-за позиции по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нападках на страну из-за ее позиции по ситуации в Газе. Трансляция выступления доступна на странице главы государства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы являемся свидетелями усиления нападок на наше братство, которое является гарантией нашего национального выживания», — заявил он, подчеркнув, что причинами подобных нападок являются решимость Анкары отстаивать свои права и интересы, а также ее бескомпромиссная позиция в палестинском вопросе.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступила в защиту угнетенных палестинцев, назвав политикой зверств действия Израиля.

Ранее Эрдоган сравнил с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его политики в отношении сектора Газа.

3 января глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция западных стран по конфликту на Украине и в секторе Газа является верхом лицемерия.