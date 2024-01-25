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11:09, 25 января 2024Мир

В Венгрии отказались проводить сессию парламента для решения по Швеции и НАТО

Спикер парламента Венгрии Кевер: нет срочности в вопросе заявки Швеции в НАТО

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Оппозиция, вероятно, потребует проведения внеочередной сессии парламента Венгрии для ратификации вступления Швеции в НАТО, однако в этом вопросе нет никакой срочности. Об этом заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер в интервью порталу index.hu.

«Я не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которая обычно не служит венгерским интересам, инициирует его созыв, возможно, безуспешно. В любом случае, я не чувствую, что для нас что-то срочное, более того, я не думаю, что возникла чрезвычайная ситуация», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом подтвердил, что правительство страны поддержало вступление Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что власти продолжат призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности

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      Семен Александров
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