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14:01, 25 января 2024Мир

Венгрия откажется от возражений против фонда военной помощи ЕС Украине

Bloomberg: Венгрия откажется от возражений против фонда военной помощи Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия откажется от возражений против создания фонда военной помощи Украине Европейским союзом суммой в 5,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Предлагаемый фонд помощи зафиксирует ставки возмещения и перейдет от использования существующих запасов оружия к закупке новых посредством контрактов на совместные закупки», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что Венгрия до этого заблокировала выделение помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро. Кроме того, они связывают согласие Будапешта с тем фактом, что на него растет давление из-за вопроса принятия Швеции в НАТО. На данный момент Венгрия остается последней страной, чей парламент не ратифицировал заявку Стокгольма.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что Будапешт дал Стокгольму обещание, что не станет последней страной, ратифицирующей членство. Таким образом, он отреагировал на нежелание венгерского парламента рассматривать заявку до завершения каникул 26 февраля.

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      Максим Габриелян
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