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12:37, 25 января 2024Мир

Глава МИД Швеции напомнил Венгрии о данном обещании по НАТО

Глава МИД Швеции Бильстрем: Венгрия давала Швеции обещание по принятию в НАТО
Тобиас Бильстрем

Тобиас Бильстрем. Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия давала Швеции обещание по принятию в НАТО, утверждая, что не станет последней страной, одобрившей заявку на членство Стокгольма в альянсе. О этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем, передает шведский таблоид Aftonbladet.

Таким образом, дипломат отреагировал на недавнее заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера. Венгерские парламентарии находятся на каникулах до 26 февраля и для ратификации шведской заявки в НАТО необходимо дополнительное заседание. Однако Кевер заявил, что не считает вопрос принятия Швеции в альянс срочным.

«Это его [Кевера] мнение, и он представляет парламент, но я предполагаю, что венгерская сторона осведомлена об обещаниях, данных внешнему миру. Что вы не должны быть последними, кто ратифицирует заявку Швеции», — отметил Бильстрем.

В свою очередь дипломат также опроверг обвинения спикера парламента в клевете. По мнению Кевера, своими словами об обещаниях Бильстрем распространяет ложь о процессе рассмотрения заявки на членство в альянсе.

Ранее парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь заявка должна будет быть подписана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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      Максим Габриелян
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