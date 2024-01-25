Венгрия поможет Молдавии провести переговоры о вступлении в ЕС

Премьер Орбан: Венгрия поддерживает вступление Молдавии в ЕС

Венгрия безоговорочно поддерживает вступление Молдавии в Евросоюз (ЕС), заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с молдавским коллегой Дорином Речаном. Его слова приводятся на сайте политика.

По словам Орбана, страны стремятся к сотрудничеству и позитивно друг друга оценивают. Он заверил, что Венгрия как и прежде будет поддерживать членство Молдавии в ЕС, так как оно полезно не только для страны, но для самого Евросоюза, которому нужна «новая энергия».

«Ему нужны страны, которые известны как сбалансированные, стабильные и населенные людьми, которые хотят работать», — подчеркнул он, отметив, что Будапешт поможет Кишиневу провести результативные переговоры.

Ранее правительство Молдавии сообщило, что в стране появится Бюро интеграции республики в ЕС, которое будет убеждать граждан в преимуществах вступления страны в объединение, а также займется координацией приведения местного законодательства к стандартам Евросоюза.