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12:15, 24 января 2024Бывший СССР

В Молдавии появится Бюро интеграции в Евросоюз

Правительство Молдавии объявило о создании Бюро интеграции в Европейский союз

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии появится Бюро интеграции республики в Европейский союз (ЕС), которое будет убеждать граждан в преимуществах вступления страны в ЕС, а также займется координацией приведения местного законодательства к стандартам Евросоюза. О создании ведомства объявило правительство Молдавии на официальном сайте.

«Усилия правительства по выполнению программы интеграции Молдавии в Европейский союз будут подкреплены созданием в рамках государственной канцелярии Бюро по европейской интеграции. Создание бюро подтверждает твердую приверженность Молдавии европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке страны к началу переговоров о вступлении в Европейский союз», — отмечается в пресс-релизе.

В правительстве добавили, что ведомство возглавит экс-министр иностранных дел Николай Попеску, ранее вышедший в отставку. По словам политика, за время своего мандата он с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом Молдавии Маей Санду.

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      Глеб Палехов
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