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21:01, 25 января 2024Экономика

Молдавия объяснила смысл хранения газа на Украине

Глава молдавского Energocom Бынзарь назвал выгодным хранение газа на Украине
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Решение хранить газ, предназначенный для молдавских потребителей, в украинских подземных хранилищах (ПХГ) обусловлено рыночными условиями. Смысл хранения газа на Украине в эфире телеканала RliveTV объяснил глава госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь, передает РИА Новости.

По его словам, предложение Украины — самое выгодное на рынке, дешевле склада в регионе нет, поэтому компания согласилась с риском, чтобы иметь возможность снизить цены. Молдавия могла бы воспользоваться складами Румынии и Австрии, но хранение топлива в них и транспортировка обошлись бы в несколько раз дороже.

Хранилище, в котором находится молдавский газ, расположено на границе с Польшей и Словакией. Оно находится в безопасной зоне глубоко под землей. Самое страшное, что может случиться, — это разрушение в результате удара надземной инфраструктуры, но она легко восстанавливается, после чего газ можно снова доставать.

Молдавия с декабря 2022 года получает газ от двух поставщиков — российского «Газпрома» и местного Energocom. Российский газ идет в Приднестровье, откуда поступает электроэнергия, а основная территория Молдавии использует резервы.

Ранее сообщалось, что закупочная цена на природный газ по контракту с «Газпромом» стала значительно выше, чем стоимость топлива, идущего из Европы.

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      Платон Щукин
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