Власти объяснили звуки сирены в Брянске

Власти объяснили сбоем в работе оборудования звуки сирены в Брянске

В Брянске жители некоторых микрорайонов могли услышать звуки сирены, так как произошел сбой в их работе. Об этом, объясняя причины включенного сигнала, сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«Мы обратились за комментариями в городское управление по делам гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций и там нам сообщили, что сегодня был зафиксирован сбой в программном обеспечении, из-за чего произошло кратковременное срабатывание некоторых устройств системы оповещения», — сообщили там.

В администрации добавили, что нарушение уже устранили, поводов для паники среди жителей нет.

В ночь на четверг, 24 января, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Брянской областью четыре беспилотника.