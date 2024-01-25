Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 25 января 2024Россия

Власти объяснили звуки сирены в Брянске

Власти объяснили сбоем в работе оборудования звуки сирены в Брянске

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Брянске жители некоторых микрорайонов могли услышать звуки сирены, так как произошел сбой в их работе. Об этом, объясняя причины включенного сигнала, сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«Мы обратились за комментариями в городское управление по делам гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций и там нам сообщили, что сегодня был зафиксирован сбой в программном обеспечении, из-за чего произошло кратковременное срабатывание некоторых устройств системы оповещения», — сообщили там.

В администрации добавили, что нарушение уже устранили, поводов для паники среди жителей нет.

В ночь на четверг, 24 января, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Брянской областью четыре беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Дело возбудили после взрыва на фекальной станции в российском регионе

      В Индии заявили об увеличении объема торговли с Россией

      Украина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из России

      Хирург назвал вызывающий рак органов ЖКТ продукт

      На Украине возбудили дело по факту падения Ил-76 под Белгородом

      Собчак ответила на обвинения в причастности к делу против Блиновской

      Следствие квалифицировало инцидент с Твиксом как жестокое обращение с животным

      Раскрыта польза образования

      Пользователь за год отправил 5 миллионов подарков в «Одноклассниках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше