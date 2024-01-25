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16:36, 25 января 2024Мир

Во Франции Запад обвинили в попытке развязать третью мировую войну из-за России

Политик Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России
СюжетУчения НАТО:

Фото: Charles Platiau / Reuters

Запад угрожает развязать третью мировую войну, совершая провокационные действия против России. В этом западные страны на своей странице в социальной сети X обвинил французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В тот момент, когда народы пробуждаются перед лицом глобализма, (...) олигархия все больше угрожает угрозой третьей мировой войны, желанной и подготовленной», — написал он, назвав эту попытку «бредовой».

Французский политик также подчеркнул, что скоро начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО в Восточной Европе, направленные против России, и посоветовал опасаться «этих сумасшедших, готовых на все, чтобы насмехаться над народами и добиваться своих целей».

Ранее Филиппо допустил, что Североатлантический альянс может провести операцию против России под ложным флагом в ближайшие месяцы. По этой причине он призвал Францию выйти из НАТО.

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      Дарья Балацкая
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