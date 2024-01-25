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20:12, 25 января 2024Бывший СССР

Женщина-военнослужащая ВСУ рассказала об ошибках контрнаступления

На Украине женщина-военнослужащая рассказала об ошибках контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев допустил очень много ошибок во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью «Общественному» заявила стрелок-санитар Елена Иваненко, служащая в одной роте ВСУ с кинорежиссером Олегом Сенцовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Невозможно вернуться и что-либо изменить. К тому же это не было решение одного человека. Это было решение на уровне государства. Было ли допущено много ошибок — ух, невероятно много», — рассказала она

По словам Иваненко, ошибки были допущены на всех ступенях, от начала стратегии до финала. Она считает, что одной из них стал недостаток подготовки военнослужащих. Так, 47-я бригада ВСУ «Магура», в которой служит женщина, была не «обстреляна», а в ее взводе из 30 человек лишь единицы имели боевой опыт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что с началом конфликта на Украине в ВСУ значительно увеличилось количество женщин-военнослужащих. По его словам, сейчас в украинской армии служат почти 43 тысячи женщин.

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      Александр Курбатов
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