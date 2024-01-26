Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:53, 26 января 2024Наука и техника

Европа из-за России приготовилась к созданию «суверенного Starlink»

SpaceNews: в Европе приготовились к созданию «суверенного Starlink»

Фото: Joshua Conti / Us Space / Globallookpress.com

Европейские аэрокосмические компании, в том числе из-за России, приготовились создать независимую альтернативу американской системе широкополосного спутникового доступа в интернет Starlink. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что 23 января европейский проект Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) обсуждался на встрече руководителей компаний Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space и Arianespace.

По словам старшего вице-президента по спутниковым группировкам Airbus Defence and Space, цель IRIS² — «предоставить тот же вид услуг и возможностей, что Starlink делает сегодня, но суверенным образом». Руководитель добавил, что европейская альтернатива будет совместима со стандартами 5G, используемыми наземными телекоммуникационными компаниями, то есть, в отличие от Starlink, который работает в закрытой сети, ее спутники смогут интегрироваться с другими системами связи.

SpaceNews отмечает, что соглашение о создании IRIS² может стать крупнейшим контрактом ЕС в области космонавтики.

Материалы по теме:
Дело техники Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Дело техникиЕвропа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
19 июня 2018
Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Сверху виднееИлон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
30 октября 2020

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона, специальная военная операция демонстрирует необходимость создания группировки, ориентированной на оборону с самого начала. По его словам, Европа готовится подписать контракт IRIS² к концу марта.

В ноябре прошлого года издание отметило, что Великобритания захотела убедить Европейский союз отказаться от планов развертывания спутников IRIS² в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      ООН официально призвала Израиль предотвратить геноцид в Газе

      Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

      МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      В России отказались закупить пациентке лекарства на 600 миллионов рублей в год

      Стало известно о депортации «Би-2» из Таиланда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше