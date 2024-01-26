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07:50, 26 января 2024Россия

Байдена обвинили в междоусобице в США

Депутат Госдумы Шеремет обвинил Байдена в междоусобице и расколе в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден довел страну до междоусобицы и раскола. Об этом парламентарий высказался в беседе с РИА Новости.

По мнению Шеремета, партия Байдена утратила моральное право представляться демократами. Политики участвуют в делах других стран, «позабыв о своей и своих собственных гражданах, доведя США до междоусобицы и раскола общества».

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Политик добавил, что в США нарастают протестные настроения, которые способны превратиться в гражданское противостояние, борьбу за справедливость и возрождение «растоптанной американской мечты». Это грозит делением страны на независимые штаты с политикой, направленные на удовлетворение потребностей граждан.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш заявил о росте недовольства Байденом во всем мире. По его мнению, в это же время за пределами Запада растет уважение к президенту России Владимиру Путину.

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      Марина Совина
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