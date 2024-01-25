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20:06, 25 января 2024Мир

Херш заявил о росте недовольства Байденом и уважения к Путину в мире

Херш: в мире растет недовольство Байденом, Зеленским и уважение к Путину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

В мире растет недовольство президентом США Джо Байденом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским, написал в своей статье на онлайн-платформе Substack известный американский журналист Сеймур Херш. Одновременно с этим за пределами Запада растет уважение к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, добавил он.

«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с двумя лидерами, Биби Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которых все больше осуждают в большей части мира. Ирония президентства Байдена заключается в растущем уважении за пределами Запада к Путину и Си Цзиньпину», — заявил Херш.

Журналист назвал катастрофическим вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа, а решение бомбить хуситов — признаком «политической паники».

Ранее Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели военно-морские силы страны, для установки бомб использовали подлодки.

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      Анастасия Яланская
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