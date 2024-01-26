Китайские аппараты заметили в небе над Тайванем

Тайвань зафиксировал в зоне своих систем ПВО летательные аппараты НОАК

В небе над Тайванем зафиксировали летательные аппараты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в X сообщает оборонное ведомство Тайваня.

У побережий Китая были замечены в общей сложности 26 таких устройств. Среди них — истребители SU-30, беспилотники и противолодочный самолет Y-8. По данным Министерства, в зоне систем противовоздушной обороны (ПВО) острова зафиксированы 13 китайских аппаратов.

«13 [аппаратов] пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную и юго-западную части зоны ПВО Тайваня, проводя совместное боевое патрулирование вместе с кораблями НОАК», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что НОАК готовится к войне и будет регулярно проводить операции по патрулированию вокруг Тайваня.