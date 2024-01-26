Кудрявцева назвала враньем сообщения СМИ о себе

Ведущая Лера Кудрявцева опровергла сообщения о том, что ее квартиру затопил муж

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева назвала враньем публикации СМИ о себе. В своем Telegram-канале она опровергла сообщения о том, что ее квартиру затопил муж хоккеист Игорь Макаров, о расставании с которым она объявила ранее.

«Вранье», — подписала ведущая скриншот публикации СМИ о том, что недавно ее квартиру из-за алкогольного опьянения затопил супруг. Помимо этого, Кудрявцева назвала ложью информацию медиа о том, что ее гонорары выросли вдвое после объявления о расставании с мужем.

«А потом мне говорят: "Ну как же некрасиво ругаться". А да? А писать ложь и клевету?» — посетовала телеведущая. Она также призвала не осуждать ее за нецензурную лексику. «Я ругаюсь в двух случаях: когда это придает окрас какому-то рассказу, когда выводят», — отметила она и добавила, что исключает мат только дома и на работе.

О расставании с мужем после 10 лет брака Кудрявцева объявила ранее в январе. Она объяснила решение фразой «алкоголь — зло». При этом ведущая заявила, что пока не разводилась с супругом.

В начале января в квартире Кудрявцевой из-за прорыва батареи произошел потоп. По словам телеведущей, новость об аварии застала ее во время отпуска. Позже в СМИ распространялась информация о том, что виновником потопа был ее супруг.

Кудрявцева состоит в браке с Макаровым с 2013 года, пара воспитывает дочь. Это третий брак телеведущей. Ее первым мужем был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Во второй раз телезвезда вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова.