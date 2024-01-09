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19:37, 9 января 2024Среда обитания

Квартиру Леры Кудрявцевой в Москве затопило

Лера Кудрявцева рассказала о потопе в своей московской квартире

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жилплощадь российской телеведущей Леры Кудрявцевой в Москве затопило. Об этом она рассказала сама в своем Telegram-канале.

В квартире Кудрявцевой прорвало батарею. По словам знаменитости, из-за потопа паркет встал дыбом, а в скопившейся воде плавают ковры. Известие об аварии в доме застало телеведущую во время отпуска.

Ранее в Санкт-Петербурге затопило квартиру российского актера и телеведущего Андрея Урганта. На протекающую крышу артист жаловался неоднократно, однако в управляющей компании на обращения жильца не отреагировали.

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      Виктория Клабукова
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