В Петербурге затопило квартиру Урганта

Квартиру отца Ивана Урганта в Петербурге затопило в четвертый раз

В Санкт-Петербурге затопило квартиру российского актера и телеведущего Андрея Урганта. Об этом он рассказал газете «Известия».

Артист узнал о произошедшем от соседей. Зайдя домой, он обнаружил на потолке желтые разводы, а на полу — лужи воды. От протечки пострадала и квартиру снизу. Потоп в его квартире на Литейном проспекте случается уже в четвертый раз, поделился Ургант. По его словам, крышу в доме могли пробить во время интенсивной чистки от наледи и снега. Точную причину определят профессионалы, уверен актер.

В феврале 2022 года отец Ивана Урганта уже жаловался на протекающую крышу. Проблемы с ней начались еще 20 лет назад, когда артист только въехал в дом. В ЖКС на обращения жильца тогда не отреагировали.