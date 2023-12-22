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16:59, 22 декабря 2023Среда обитания

В Петербурге затопило квартиру Урганта

Квартиру отца Ивана Урганта в Петербурге затопило в четвертый раз
Андрей Ургант

Андрей Ургант. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге затопило квартиру российского актера и телеведущего Андрея Урганта. Об этом он рассказал газете «Известия».

Артист узнал о произошедшем от соседей. Зайдя домой, он обнаружил на потолке желтые разводы, а на полу — лужи воды. От протечки пострадала и квартиру снизу. Потоп в его квартире на Литейном проспекте случается уже в четвертый раз, поделился Ургант. По его словам, крышу в доме могли пробить во время интенсивной чистки от наледи и снега. Точную причину определят профессионалы, уверен актер.

В феврале 2022 года отец Ивана Урганта уже жаловался на протекающую крышу. Проблемы с ней начались еще 20 лет назад, когда артист только въехал в дом. В ЖКС на обращения жильца тогда не отреагировали.

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      Виктория Клабукова
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